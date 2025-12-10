Furto di fari nel parcheggio della metro di Scampia: arrestati due uomini dopo inseguimento

Colti in flagrante mentre rubavano fari dalle auto parcheggiate: è finita con due arresti l’azione fulminea della Polizia di Stato nel parcheggio della metropolitana di Scampia, periferia Nord di Napoli. A finire in manette un 50enne e un 52enne, entrambi napoletani e già noti alle forze dell’ordine, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Colti sul fatto grazie alla segnalazione di un cittadino

A dare l’allarme è stato un passante che, insospettito dai movimenti dei due uomini tra le auto in sosta, ha telefonato al 113. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti dei commissariati Scampia e Secondigliano. Gli agenti, arrivati in via Piedimonte d’Alife, hanno sorpreso i due ancora all’interno del parcheggio: uno era alla guida di una vettura, mentre l’altro stava caricando un faro d’auto appena smontato nel bagagliaio.

Alla vista delle pattuglie, i due hanno tentato una rapida fuga, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale i poliziotti hanno immobilizzato i sospetti. La perquisizione ha permesso di rinvenire arnesi da scasso utilizzati per forzare i veicoli.

All’interno della macchina è stata trovata anche la refurtiva: due fari, appena staccati da un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Il materiale è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.