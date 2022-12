Furto dal 1000 euro al Carrefour di Caserta, la tecnica usata dai ragazzini del campo nomadi di Napoli

Rubano merce al centro commerciale “Carrefour” per oltre 1000, 3 giovanissimi nei guai. I Carabinieri della compagnia di Caserta hanno denunciato un 17enne, un 18enne ed un 19enne del campo rom di Capodichino sorpresi a rubare all’intero del supermercato di via Battisti, a Caserta. Con la tecnica del passeggino con doppio fondo erano riusciti a rubare merce per un migliaio di euro.

Carabinieri in azione a Caserta, raffica di controlli: arresti e denunce

Nella stessa giornata, i militari dell’arma hanno tratto in arresto un 24enne del posto per possesso di gr.150 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, occultata nella cantina. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nel corso del medesimo servizio coordinato, gli stessi militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà altre 4 persone ed in particolare un 22enne sorpreso in possesso di 7 banconote da euro 50 falsificate; un 25enne, un 37enne ed un 34enne, sorpresi alla guida di veicoli sprovvisti di documenti di guida.

Sono state, inoltre, elevate 34 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per importo complessivo di euro 18.650 e ritirata una patente di guida.