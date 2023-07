Avevano appena finito di pagarla la cassa automatica che questa notte 5 balordi hanno portato via da L’angolo del pane, panificio di via Casacelle. Intorno alle 3 la banda è giunta all’esterno dell’attività e armata di mazze in ferro ha scassinato l’asta che proteggeva la saracinesca e si è introdotta all’interno. In 10 minuti, come mostrano le immagini di videosorveglianza, hanno sradicato la cassa dal valore di 15mila euro e alcuni contanti che erano nel punto vendita. Mentre in tre erano all’interno, altri due sono rimasti in strada a controllare che non arrivasse nessuno. Il bottino è di circa mille euro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. I titolari sono sconvolti da quanto accaduto. Un danno totale di circa 20mila euro per dei giovani lavoratori che avevano investito soldi risparmi e fatto sacrifici proprio per quella cassa automatica.