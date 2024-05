Si è concluso da poco il Comitato sull’ordine e la sicurezza in Prefettura, fortemente voluto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, per affrontare la crescente problematica dei furti nelle abitazioni lungo la fascia costiera di Giugliano. Maggiore sicurezza è quello che avevano chiesto, ieri mattina, i residenti di Lago Patria e Varcaturo, in occasione della visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al parco archeologico di Liternum, riaperto e inaugurato dopo anni di abbandono e incuria.

Furti in fascia costiera, più controlli e nuove assunzioni in Polizia Municipale: le decisioni in Prefettura dopo Comitato

A distanza di meno di 24 ore dall’evento a Lago Patria, il prefetto Di Bari ha convocato un tavolo al quale hanno partecipato il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, e il comandante della polizia municipale, Emiliano Nacar. Durante l’incontro sono emerse novità importanti, tra cui l‘intensificazione delle attività di vigilanza sul territorio e l’approvazione di un finanziamento per l’assunzione di sette nuovi vigili urbani a tempo determinato.

Le parole del sindaco Pirozzi e del comandante Nacar

“L’obiettivo che ci ha indicato la prefettura è quello di potenziare i servizi di controllo del territorio in collaborazione con le altre forze dell’ordine, come Carabinieri e Polizia di Stato. È importante sottolineare l’importanza di questo finanziamento che ci consentirà di ampliare il nostro organico con sette nuove assunzioni per un anno”, ha dichiarato il comandante della Polizia locale di Giugliano, Emiliano Nacar, ai nostri microfoni.

Il sindaco Nicola Pirozzi ha ribadito in Prefettura la situazione particolarmente critica in fascia costiera, evidenziando l’aumento dei furti nelle abitazioni, già confermato dalle denunce presenti negli atti ufficiali. Ha poi aggiunto alle nostre telecamere: “Invito i cittadini a denunciare sempre, poiché queste sono fondamentali al fine di produrre statistiche e capire l’incidenza di pericolosità nel nostro territorio. Inoltre, è previsto un incremento delle forze dell’ordine e verrà anche convocato un nuovo comitato”.

Di Bari: “Incontreremo i residenti”

Il prefetto Michele Di Bari ha ribadito il suo impegno per Giugliano: “La città è spesso al centro dei nostri incontri. Intensificheremo i controlli, come già annunciato. E incontrerò anche il comitato dei residenti, che meritano ascolto”.