Tentativo di furto in un’abitazione a Giugliano. In un video pubblicato sulla pagina del consigliere Francesco Emilio Borrelli si notano 4 ragazzi vestiti di nero ripresi da una telecamere di videosorveglianza di uno stabile. I 4 malviventi, tutti vestiti di nero, sono giunti nei pressi della casa da assaltare con pali di ferro e attrezzatura per lo scasso.

Giugliano, tentato furto in casa

Come si nota dalla telecamera che ha ripreso tutta la scena, i fatti risalgono allo scorso lunedì sera alle ore 21.46. Uno dei 4 ha tentato di scavalcare il cancello poi, probabilmente, a causa di qualche imprevisto, fugge insieme al gruppo. Non è escluso che potrebbe trattarsi di soggetti di nazionalità straniera.

Il video è stato diffuso sui social ed ora è in mano alle forze dell’ordine che stanno indagando per cercare di identificare i responsabili. I 4 ladri erano tutti ben coperti in volto con berretto e mascherine chirurgiche.

Il video