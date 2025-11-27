Furti d’auto nell’area nord: nuovo raid a Sant’Antimo: banda in azione in pieno giorno

Continuano i furti nel territorio campano, dove nelle ultime settimane si registra una crescente escalation di colpi messi a segno da gruppi organizzati. L’ennesimo episodio si è verificato a Sant’Antimo, comune strategico al confine con l’Agro Aversano, e ciò che preoccupa maggiormente è che il raid è avvenuto in pieno giorno, nonostante il traffico e le condizioni meteo avverse.

Il raid in pieno centro: assaltata una Fiat 500

Secondo quanto documentato da un video diventato virale sui social, una banda composta da almeno tre malviventi avrebbe agito a bordo di una Toyota Aygo. La scena si è consumata mentre in città era in corso un forte temporale. La dinamica è stata rapida e ben coordinata: la Aygo si ferma lungo una strada del centro; due individui scendono dalla vettura e si avvicinano a una Fiat 500 scura parcheggiata; i malviventi riescono ad aprire l’auto in pochi secondi; dopo aver rovistato all’interno, si danno alla fuga con il veicolo rubato. Il tutto si è consumato in pochi istanti, approfittando della pioggia battente e del ridotto via vai pedonale.

Il video diffuso da Francesco Emilio Borrelli

A rendere pubblico l’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nel denunciare episodi di criminalità sul territorio. Sui suoi profili social ha pubblicato il filmato dell’assalto, suscitando allarme e indignazione tra residenti e utenti del web. Il video mostra chiaramente la rapidità con cui i ladri hanno eseguito il colpo, confermando la presenza di gruppi ben organizzati che agiscono senza timore, spesso anche in orari diurni e in zone trafficate.

Allarme sicurezza a Sant’Antimo

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in provincia di Napoli, dove si moltiplicano le rapine e i furti ai danni degli automobilisti, soprattutto nel periodo natalizio. I cittadini chiedono maggiore vigilanza, installazione di telecamere e controlli straordinari per arginare un fenomeno che sembra non arrestarsi.