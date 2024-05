Momenti di paura nella tarda serata di martedì all’esterno del maxi-cinema “The Space” di Fuorigrotta. Un parcheggiatore abusivo di 45 anni è stato raggiunto da un proiettile al piede destro. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale San Paolo.

Fuorigrotta, spari fuori dal maxi-cinema “The Space”: ferito parcheggiatore abusivo

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. In ospedale sono intervenuti i poliziotti hanno ascoltato la vittima. Il 45enne E. P., già noto alle forze dell’ordine e residente nella zona, non avrebbe fornito indicazioni precise sugli autori del ferimento: si sarebbe limitato a dire di essere stato colpito da due persone, a lui sconosciute, che lo avrebbero raggiunto in sella a uno scooter e avrebbero subito aperto il fuoco.

Tutte le piste sono aperte. Tra le ipotesi anche un litigio sfociato in sparatoria, oppure uno scontro per il controllo del racket della sosta o un territorio “conteso” tra più parcheggiatori. L’uomo da qualche tempo era una presenza fissa davanti al multisala di Fuorigrotta, dove faceva il parcheggiatore abusivo.