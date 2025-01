Bloccati dalla Polizia di Stato dopo aver rapinato diverse attività commerciali. Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 36 e 46 anni con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso in rapina aggravata e reistenza a Pubblico Ufficiale.

Fuorigrotta, rapinano due negozi e si danno alla fuga: arrestati due napoletani

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Piave per la segnalazione di una rapina consumata in un esercizio commerciale. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che due uomini col volto travisato erano entrati all’interno dell’attività commerciale e, sotto la minaccia di una pistola, si erano impossessati della cassa automatica, per poi darsi alla fuga.

Poco dopo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti presso un’altra attività commerciale di via Aniello Falcone, per la segnalazione di una tentata rapina ad opera di due soggetti armati di pistola. I poliziotti hanno accertato che gli autori erano proprio gli stessi ritenuti responsabili della rapina perpretata in via Piave poco prima.

Così, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, nel transitare in via Consalvo direzione via Caio Duilio, hanno intercettato i due uomini a bordo del veicolo segnalato. Il conducente, alla vista della Polizia, ha accelerato la marcia per eludere il controllo effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fin quando, giunti in via Canzanella, sono stati raggiunti e con non poche difficoltà e a seguito di una colluttazione bloccati, grazie anche all’ausilio dei poliziotti dei Commissariati San Paolo e Pianura.

Il sequestro

I due malviventi sono stati trovati in possesso di una pistola lanciarazzi calibro 6mm marca Mondial, di 36 telefoni cellulari di diversi marchi e modelli e di una console per videogames di ultima generazione che, a seguito di accertamenti eseguiti dagli agenti, sono risultati essere provento di rapina presso un negozio di telefonia di via Giulio Cesare. Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità in altri colpi messi a segno nella zona.