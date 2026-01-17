Fuorigrotta, lanciarono monopattino ferendo una donna: denunciati due minorenni

Sono stati identificati i due minorenni ritenuti responsabili del lancio di un monopattino che lo scorso 15 gennaio, a Fuorigrotta, colpì una donna di 67 anni. La Polizia di Stato ha denunciato un 16enne e un 15enne, entrambi napoletani.

L’episodio era avvenuto in piazzale Tecchio, nei pressi della struttura dell’Asl Napoli 1, dove si trova anche il Ser.D.: secondo gli accertamenti, il monopattino sarebbe stato lanciato intenzionalmente dal terrazzo-parcheggio dell’edificio, da un’altezza di circa 7-8 metri, finendo in strada e centrando la 67enne, colpita anche alla testa.

La donna era stata soccorsa dai passanti e affidata al 118, quindi trasferita in ambulanza al Cardarelli in codice arancione. Durante il trasporto era rimasta vigile e cosciente. In ospedale, pur non risultando in pericolo di vita, era stato disposto il ricovero nel Trauma Center in prognosi riservata, con parametri vitali monitorati.

Determinanti per risalire ai presunti responsabili sono state le immagini di videosorveglianza: i due giovani, dopo il lancio, si sarebbero allontanati a bordo di un ciclomotore. Rintracciati nelle rispettive abitazioni, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria competente.