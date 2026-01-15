Momenti di paura oggi, 15 gennaio, a piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un monopattino finito in strada dal terrazzo-parcheggio della struttura dell’Asl Napoli 1, dove si trova anche il Sert.

Fuorigrotta, lanciano un monopattino da un edificio: 67enne colpita alla testa

Secondo i primi accertamenti, l’oggetto non sarebbe precipitato accidentalmente: per gli investigatori, infatti, il monopattino sarebbe stato lanciato intenzionalmente dal tetto, da un’altezza di circa 7-8 metri, andando a centrare la 67enne e colpendola anche alla testa.

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti e affidata alle cure del 118, quindi trasferita in ambulanza al Cardarelli in codice arancione. Durante il trasporto è rimasta vigile e cosciente. Una volta in ospedale, pur non risultando in pericolo di vita, i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata nel Trauma Center, con parametri vitali costantemente monitorati. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Gli agenti stanno verificando tutti gli accessi al parcheggio sul tetto e valutando eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona, comprese quelle della struttura sanitaria e dell’area dello stadio Maradona, poco distante.