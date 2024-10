Ausiliare del traffico picchiato da un parcheggiatore abusivo perché “colpevole” di aver invaso la sua zona di competenza. È successo venerdì mattina, in via Sebastiano Veniero, zona Fuorigrotta. Questa mattina gli uomini della Polizia Municipale hanno arrestato il malvivente.

Fuorigrotta, “invade” la sua zona: parcheggiatore abusivo picchia ausiliare del traffico. Arrestato

L’ausiliare in servizio stava effettuando con dei colleghi controlli di auto in sosta nelle strisce blu elevando i verbali alle auto sprovviste di ticket quando è stato brutalmente aggredito da un parcheggiatore abusivo.

L’aggressore ha iniziato a minacciarlo di morte ed è passato dalle minacce all’aggressione fisica rompendo il tablet di servizio e prendendo a calci e pugni perché l’ausiliario aveva osato invadere la ‘sua zona’ multando addirittura la sua macchina, risultata in seguito essere intestata a persona deceduta.

Accompagnata in ospedale la vittima ha riportato contusioni multiple, escoriazioni multiple al volto e trauma contusivo distorsivo della mano sinistra. Sette giorni di prognosi mentre il parcheggiatore abusivo si era dileguato. Questa mattina, tornato al ‘suo posto di lavoro’ come se nulla fosse, il parcheggiatore abusivo è stato identificato e arrestato dalla Polizia giudiziaria della Municipale.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Duro il commento del parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “E’ sconvolgente la naturalezza con la quale il protagonista di questa vigliacca aggressione sia tornato sul luogo del delitto per continuare ad esercitare la sua attività criminale come se nulla fosse, dopo aver aggredito un ausiliario del traffico. Prova evidente del senso di impunità che rassicura gli estorsori della sosta e li rende sempre più violenti e arroganti. Proprio per questo, da anni chiedo misure più severe contro i parcheggiatori abusivi nei confronti dei quali l’unica risposta delle istituzioni deve essere: tolleranza zero”.

“Non ne possiamo più delle continue aggressioni – ha dichiarato S.R. l’ausiliario che ha subito l’aggressione – tutti i giorni combattiamo con questi personaggi. Il mio aggressore questa stamattina è stato arrestato proprio dove mi aveva aggredito ieri mentre esercitava la sua attività mentre a me restano 7 giorni di prognosi. Trovo tutto questo inaccettabile ma di sicuro, se dovessi ancora incontrarlo, non esiterò a denunciare di nuovo”.