Si indaga su una presunta violenza sessuale commessa a Fuorigrotta ai danni di un escort. Un incontro concordato che sarebbe degenerato in uno stupro. L’uomo non avrebbe accettato la cifra stabilita in precedenza e, dopo una discussione, avrebbe costretto la donna a un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Fuorigrotta, escort denuncia cliente: “Mi ha violentato. Non eravamo d’accordo sul prezzo”

Teatro dell’episodio sarebbe un appartamento dove i due avevano fissato di incontrarsi. Dopo il presunto abuso, l’uomo si sarebbe allontanato dall’abitazione, mentre la donna ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Sul posto sono arrivati gli agenti e un’équipe del 118, che ha accompagnato la vittima al pronto soccorso: i medici avrebbero riscontrato lesioni compatibili con una violenza sessuale.

L’uomo, in seguito, si è presentato in commissariato insieme al proprio avvocato per rendere la sua versione dei fatti. Le indagini sono in corso; l’individuo è stato identificato, ma al momento non sono stati adottati provvedimenti nei suoi confronti e la sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.