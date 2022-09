Napoli. A folle velocità procedeva, a bordo della sua auto, in via Scarlatti, nel cuore del Vomero. Nonostante i poliziotti gli avessero intimato l’alt, un 28enne napoletano – finito in manette per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale – ha proseguito la sua corsa, schiantandosi anche contro alcune vetture in sosta.

Fugge all’alt e si schianta contro le auto in sosta al Vomero, poi aggredisce poliziotti

I fatti ieri notte. L’auto è stata notata dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale mentre impegnava la rotonda di piazza Vanvitelli a velocità sostenuta per poi svoltare verso via Scarlatti. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Il giovane ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione veicolare. Ne è nato così un inseguimento, che si è protratto fino in via Caravaggio, durante il quale il 28enne ha impattato contro diverse autovetture in sosta cercando addirittura di speronare la volante.

Una volta sceso dal veicolo, ha colpito perfino uno degli agenti per poi provare a scappare a piedi. Il 28enne è stato bloccato, senza non poche difficoltà, dagli agenti grazie anche al supporto di altre pattuglie.

Il giovane dovrà rispondere per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. E non solo: è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche e per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.