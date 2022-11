Un giovane di 21 anni morto e l’amico 24enne in gravissime condizioni in ospedale. È questo il drammatico bilancio dopo la fuga di gas che si è verificata questa mattina in un residence in via Carducci 7 a Segrate, in provincia di Milano.

Milano, fuga di gas: morto 21enne campano

La tragedia è stata provocata da una fuga di monossido di carbonio proveniente probabilmente da una caldaia presente all’interno dell’edifico. Pietro Caputo (la vittima) e Francesco Mazzacane, erano di origini campane e si trovavano a Milano per un colloquio di lavoro. In particolare, la vittima aveva raggiunto 6 giorni fa l’amico 24enne, che risiedeva nel residence da ottobre.

Entrambi sono stati ritrovati agonizzanti in casa questa mattina da alcuni amici, al pian terreno del residence. Lo rendono noto i carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Per il 21enne è stata constatata la morte dai sanitari, mentre l’altro è stato trasportato in gravi condizioni al Fatebenefratelli. Sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco.