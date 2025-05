Truffatrice 21enne in trasferta da Afragola a Caltanissetta per raggirare un’anziana. La vittima, come ricostruito dalla Procura locale, è una 80enne di San Cataldo derubata di soldi e preziosi per un valore complessivo di 8mila euro.

Da Afragola alla Sicilia per truffare anziana: arrestata 21enne

Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal gip. Al centro delle indagini dei carabinieri della Tenenza di San Cataldo (Caltanissetta) la consegna da parte della vittima di soldi e oggetti preziosi per ottomila euro alla giovane. Lo schema è il solito: simulare un incidente in cui è coinvolto un parente stretto della vittima – in questo caso il fratello – ed estorcere danaro allo scopo di evitarne l’arresto.

Dopo la denuncia dell’80enne, militari dell’Arma visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona hanno trovato elementi utili alla identificazione della donna e dell’auto, presa a noleggio, con la quale si era allontanata dalla zona. Indagini sono in corso per identificare i complici dell’indagata.