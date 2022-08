Aveva deciso di sposarsi a Roma con la donna della sua vita. Sarebbe stato questo il piano di un 40enne londinese se la sua donna non fosse scappata via con soldi, valigie e biglietti.

A raccontarlo è il tabloid Sun. L’incontro in un pub londinese, l’amore a prima vista. Poi la proposta di matrimonio che lei aveva accettato felice. La coppia aveva scelto di fuggire Roma, tra le strade storiche e i suoi monumenti.

La fuga della futura sposa con il denaro

Quando i due giungono all’aeroporto, nell’attesa del check-in, il 40enne si allontana per andare in bagno e lei ne approfitta per scappare via. Al ritorno lui non la trova e si mette a cercarla. Poi capisce tutto e si reca dal personale del Terminal 5 dicendo di essere stato derubato delle 5 mila sterline che aveva dato alla donna per il matrimonio.

“Era a pezzi, totalmente inconsolabile” ha raccontato al tabloid un testimone, “A quanto pare si erano incontrati solo di recente e lui si era innamorato di lei. Le aveva fatto la proposta il giorno prima e lei aveva accettato”.

Il personale l’ha cercata dappertutto ma la donna era sparita. “Non era nemmeno chiaro se fosse uscita dall’aeroporto o fosse partita per un altro paese”, ha spiegato il testimone. “Alla fine è stata chiamata la polizia”. Ma non è servito a niente, “anche il nome di lei a quel punto era in dubbio”.