Frignano, sorpreso sotto casa della moglie nonostante il divieto: arrestato 49enne

Non avrebbe dovuto trovarsi lì. E invece era a pochi passi dalla casa della moglie, nonostante il divieto imposto dal giudice. È finito nuovamente in manette un 49enne di Frignano, arrestato dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta per aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato lo scorso 8 febbraio con l’accusa di minacce di morte e aggressione nei confronti della consorte. Per questo motivo nei suoi confronti era stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna.

Nel corso di un controllo, i militari lo hanno sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione della moglie, accertando la violazione delle prescrizioni. È così scattato l’arresto in flagranza. Dopo le formalità di rito, il 49enne è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per il 27 febbraio 2026 davanti al Tribunale di Napoli Nord.

