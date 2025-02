Sequestrati 10 chili di sigarette di contrabbando dalla Guardia di Finanza di Aversa al termine di un servizio di controllo in un’abitazione in uso a un uomo di Frignano.

Frignano, scoperti 10 chili di sigarette di contrabbando in casa: arrestato un uomo

I baschi verdi hanno ritrovato, nascosti in un vano, quasi dieci chilogrammi di tabacchi lavorati sprovvisti del contrassegno di Stato, riportanti avvertenze in lingua estera e privi del codice identificativo univoco (IU) ovvero ripetuto su più pacchetti riportanti lo stesso marchio.

Tenuto conto della pericolosità del soggetto, già gravato da precedenti di polizia specifici a suo carico per contrabbando, e della gravità del fatto, i finanzieri hanno proceduto ad arrestarlo in flagranza di reato, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Napoli Nord, per essere successivamente processato con rito direttissimo.

Le sigarette illecitamente detenute, che se poste in commercio, avrebbero fruttato circa 2.000,00 euro di compenso, sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.