Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Giugliano/Villaricca hanno tratto in arresto Matteo Svolazzo, 33 anni, residente a Giugliano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, classe 1992, era già sottoposto a una misura cautelare nell’ambito di un’altra indagine.

Giugliano, trovato con una pistola in casa: arrestato 33enne

Durante una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola illegalmente detenuta all’interno dell’abitazione dell’arrestato. Il rinvenimento ha fatto scattare l’arresto immediato e il successivo trasferimento di Svolazzo presso la casa circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli Nord, è ora in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà nei prossimi giorni. In quella sede, Svolazzo sarà interrogato dal Giudice per le indagini preliminari, assistito dal proprio legale di fiducia, l’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dell’arma e l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in ulteriori fatti illeciti.