Un’importante operazione dei carabinieri ha portato al recupero di 596 batterie per autovetture e mezzi pesanti, rubate nel gennaio scorso e ritrovate in un deposito a Frignano, nel casertano.

Frignano. Recuperate 596 batterie rubate, denunciato 53enne di Castel Volturno

Le batterie, ancora confezionate e accatastate sui bancali, erano state oggetto di un furto avvenuto tra il 18 e il 20 gennaio in un magazzino della società FIB SPA a Monterubbiano, in provincia di Fermo.

Quando i militari della Stazione di Frignano hanno fatto ingresso nel capannone, il loro sospetto di trovarsi di fronte a merce rubata si è subito concretizzato. Le batterie, di vario amperaggio e disposte su 25 pedane, erano state sistemate per tipologia in maniera ordinata, come se fossero state appena caricate per il trasporto. La modalità del furto, infatti, aveva visto i malviventi forzare il lucchetto d’ingresso del magazzino e, utilizzando un transpallet, caricare su camion i bancali di batterie, per poi allontanarsi senza lasciare tracce.

Il valore commerciale delle batterie recuperate è stimato intorno agli 80.000 euro. La merce è stata restituita al legittimo proprietario, la società FIB SPA, che aveva subito il danno dal furto. Il locatario del deposito, un 53enne residente a Castel Volturno, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, accusato di essere coinvolto nella custodia della merce rubata. Le indagini proseguono per cercare di identificare i responsabili del furto originario e chiarire ulteriori dettagli dell’operazione illecita.