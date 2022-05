Cade al funerale della sorella e muore poco dopo. E’ quanto accaduto a Maria Mazzei, donna di Frignano, deceduta in ospedale nel reparto di terapia intensiva. A darne notizia è il portale Casertace.

Frignano, cade al funerale della sorella: muore pochi giorni dopo

Quattro giorni fa si sono celebrati a Frignano i funerali di Vincenza Mazzei, persona apprezzata e conosciuta in città. In tanti si sono presenti alle esequie, tra cui i parenti stretti e la sorella Maria. Durante l’ultimo saluto ad Enza, però, Maria ha perso l’equilibrio ed è caduta. La scena si è consumata sotto gli occhi dei fedeli e di quanti si erano presentati alla cerimonia per le condoglianze. Immediatamente soccorsa, Maria è stata trasportata dagli operai del 118 in ospedale per accertamenti. Presentava un ematoma alla testa.

Le sue condizioni però si sarebbero progressivamente aggravate di ora in ora, probabilmente a seguito di un’emorragia, tanto da rendere necessario il trasferimento in terapia intensiva. Ieri sera il drammatico epilogo: Maria è morta, gettando nello sconforto l’intera famiglia Mazzei, che ha perso due parenti in poco tempo. Maria e Vincenza sono decedute a distanza di appena 4 giorni l’una dall’altra, unite inconsapevolmente da un tragico destino.