Colpo all’ufficio postale di Frattamaggiore. Nel mirino dei malviventi, questa mattina, lo sportello di via Stanzione, in pieno centro.

Frattamaggiore, rapina record alle poste: via con centinaia di migliaia di euro

Ad entrare in azione, dalle prime informazioni, una banda del buco composta da tre persone incappucciate. Poco prima dell’orario di apertura, i rapinatori sono sbucati dal pavimento di un bagno attraverso un cunicolo – presumibilmente scavato nella notte – e, armi in pugno, hanno preso in ostaggio il direttore.

I balordi, dopo aver raccolto la somma custodita nella cassaforte, sono andati via dileguandosi. Non si conosce l’entità della refurtiva. Il danno è ancora da quantificare ma dovrebbe superare diverse centinaia di migliaia di euro. Potrebbe non essere un caso che i balordi abbiano agito a inizio mese quando gli uffici postali corrispondono il pagamento delle pensioni.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia; le indagini sono state affidate ai militari dell’Arma della compagnia di Caivano. Appena venerdì scorso i ladri avevano preso di mira lo sportello di Via Lupoli, sempre a Frattamaggiore, nel primo pomeriggio.