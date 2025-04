È stato incastrato dalle telecamere l’uomo di Orta di Atella, nel casertano, ritenuto responsabile di un colpo messo a segno lo scorso 22 febbraio in un negozio di un centro commerciale a Frattamaggiore.

Frattamaggiore, rapina al centro commerciale: arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo, con il volto scoperto e una pistola in pugno, avrebbe fatto irruzione nel negozio minacciando la commessa per farsi consegnare l’incasso. Un’azione rapida ma poco accorta: le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne hanno immortalato il suo volto e, soprattutto, la targa dell’auto usata per la fuga. Gli accertamenti hanno rivelato che il veicolo era intestato proprio a lui.

Le immagini acquisite dagli inquirenti non solo hanno permesso di identificarlo, ma anche di raccogliere ulteriori elementi a suo carico. All’interno della sua abitazione, infatti, è stato ritrovato un capo d’abbigliamento compatibile con quello indossato durante la rapina.

L’uomo, come già anticipato, è inoltre gravemente indiziato per un’altra rapina a mano armata avvenuta nella notte del 4 aprile scorso, sempre a Frattamaggiore, all’interno di un parco residenziale. In quell’occasione, uno dei giovani aggrediti aveva fornito una descrizione dettagliata del rapinatore, riconoscendolo successivamente tra le foto mostrate dalla polizia giudiziaria nel corso di un’attività di riconoscimento fotografico.