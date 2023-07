Sfonda la vetrina di un negozio di abbigliamento mentre effettua la retromarcia. È successo a Frattamaggiore, lungo il corso Durante. Protagonista un automobilista alquanto sbadato che, intento ad eseguire la manovra, ha oltrepassato il marciapiede ed è finito contro le vetrine di un’attività commerciale.

Frattamaggiore, paura al Corso Durante: sfonda vetrina negozio in retromarcia

L’episodio sarebbe avvenuto stamattina sotto gli occhi increduli di decine di passanti. La vicenda, però, è ancora poco chiara: non è chiaro se l’automobilista stesse parcheggiando la vettura o se invece si stesse per immettere nella corsia. Restano da chiarire anche le cause dell’incidente.

Sotto choc i titolari dell’attività commerciale. Pare che in quel momento nessuno stazionasse dinanzi all’ingresso o passeggiasse lungo il marciapiede. Quindi non ci sarebbero feriti. Sconosciute anche le condizioni dell’automobilista.