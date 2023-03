Ancora un dramma sul lavoro in provincia di Napoli. Verso le 11 a Frattamaggiore, i Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Martiri d’Otranto nella ditta Genny Ponteggi.

Frattamaggiore, operaio travolto da impalcature: morto sul colpo

Un operaio di origini polacche ma residente a Napoli è deceduto dopo essere stato travolto da tubi e impalcature. La vittima risponde al nome di Jan Marcin Urbanski ed aveva 40 anni. Sul posto anche il Pm di turno, personale dell’Asl Napoli Nord e i Carabinieri del Nil e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La salma è stata sequestrata per l’autopsia e trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

Il precedente

Solo 7 giorni fa Luigi Monti, 50 anni, è rimasto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature in un azienda di via Spagnuolo, area industriale al confine tra Frattaminore, Crispano ed Orta di Atella. Quella di oggi si tratta della 22esima morte bianca che si registra in Campania da inizio anno.

Foto di repertorio