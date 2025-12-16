Frattamaggiore, lutto in città: il consigliere comunale Raffaele Parolisi muore nella notte

Dolore a Frattamaggiore per la morte improvvisa di Raffaele Parolisi, consigliere comunale del Partito Democratico. Il politico è stato stroncato da un infarto nella notte. La notizia è stata diffusa dal sindaco Marco Antonio Del Prete.

“Stanotte ci ha lasciato il consigliere Raffaele Parolisi – scrive il primo cittadino -. Un caro amico, un uomo che ha servito con umanità e passione la nostra Comunità. Sempre pronto ad ascoltare e a lottare per il bene di tutti, Lello aveva un dono particolare, quello di arrivare, come pochi altri, al cuore dei più semplici. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile, ma il ricordo della sua bontà e della sua straordinaria umanità resterà sempre vivo nei nostri cuori. Ciao Lello, riposa in pace”.