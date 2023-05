Tentato furto sventato a Frattamaggiore. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio, un uomo e una donna sono stati scoperti mentre tentavano di intrufolarsi all’interno di una villetta di via F.A.Giordano.

Frattamaggiore, ladri entrano nel cortile: bloccati da un passante

I due, dopo aver scassinato la serratura del cancello esterno, erano riusciti ad avere acceso all’interno dell’abitazione. Proprio in quel momento, un noto avvocato della zona, li ha notati e, capito le intenzione della coppia di ladri, immediatamente ha intimato loro di uscire. L’intera scena è stata anche ripresa dalla telecamere di videosorveglianza di cui era dotata l’abitazione. Fortunatamente il colpo non è andato a buon fine e i due sono andati via a mani vuote.

È piena emergenza furti negli appartamenti non solo nella città di Napoli ma anche in provincia. Episodi di questo genere sono sempre più frequenti e mettono a serio rischio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.