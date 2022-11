Frattamaggiore resta senz’acqua a causa di un guasto improvviso. A comunicarlo è il primo cittadino, Marco Del Prete, attraverso un breve video pubblicato poco fa su Facebook.

Frattamaggiore, guasto alla rete idrica

Il guasto alla rete idrica è stato rilevato sul tratto di Corso Vittorio Emanuele e dunque si dovrà procedere all’interdizione del traffico veicolare per riparare il danno. Il sindaco ha avvisato tutta la cittadinanza che ci sarà un’interruzione della fornitura idrica su tutto il territorio cittadino. Del Prete fa sapere poi che i tecnici comunali e il gestore della rete idrica sono già sul posto per risolvere la criticità tuttavia non si sa ancora quando il servizio verrà ripristinato, se in giornata oppure nei prossimi giorni. Un disagio non indifferente per centinaia di famiglie che, da un momento all’altro, si sono ritrovate con i rubinetti a secco.