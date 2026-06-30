Montesanto, dopo gli spari scatta il blitz: arrestato 38enne armato di pistola, recuperato l’AK-47

Proseguono senza sosta le indagini sulla sparatoria avvenuta a Montesanto. Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei Quartieri Spagnoli e nella zona di Montesanto, arrestando un uomo trovato in possesso di una pistola clandestina e recuperando anche un fucile d’assalto AK-47 nascosto sotto un’auto in sosta. L’operazione rientra nel piano di servizi straordinari disposto dalla Questura di Napoli all’indomani dell’episodio che ha seminato il panico tra residenti e passanti.

Arrestato un 38enne: in casa una pistola senza matricola

Nel corso delle attività, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai poliziotti dei Commissariati Dante e Montecalvario e della Squadra Mobile, hanno eseguito numerosi controlli e perquisizioni. Durante una verifica in un’abitazione della zona di Montesanto, i poliziotti hanno rinvenuto, accuratamente nascosta nella camera da letto, una pistola calibro 9 priva di matricola con 12 cartucce. Il proprietario dell’abitazione, un 38enne, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina e del relativo munizionamento.

Trovato un fucile AK-47 nascosto sotto un’auto

Nel corso degli stessi controlli gli investigatori hanno inoltre recuperato un fucile d’assalto del tipo AK-47, occultato sotto un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. L’arma sarà sottoposta agli accertamenti tecnici necessari per verificare un eventuale collegamento con la sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Montesanto.

Proseguono le indagini sulla sparatoria

La Squadra Mobile continua a lavorare per individuare il proprietario dell’AK-47 e ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco avvenuta nella serata precedente a Montesanto. Gli investigatori stanno incrociando i risultati delle perquisizioni con le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli altri elementi raccolti durante le indagini, nel tentativo di identificare tutti i responsabili del raid armato che ha scosso il centro di Napoli.