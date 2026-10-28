Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma avrebbe continuato a svolgere attività di spaccio di sostanze stupefacenti direttamente dalla propria abitazione. A finire nuovamente in manette è stato un 30enne, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

Frattamaggiore, sorpreso a spacciare droga mentre è ai domiciliari: arrestato 30enne

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore che, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, hanno effettuato una verifica presso l’abitazione dell’uomo. Proprio durante il controllo, i poliziotti lo hanno sorpreso mentre era intento a cedere una dose di sostanza stupefacente a un acquirente.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando entrambi. L’acquirente, alla vista delle divise, ha tentato di disfarsi della dose di hashish appena acquistata, ma il gesto non è sfuggito ai poliziotti, che hanno recuperato la sostanza.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire 78 grammi di hashish e 12 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione, quattro lame intrise di sostanza stupefacente e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 220 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Le accuse

Al termine degli accertamenti, per il 30enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di droga destinata all’uso personale.