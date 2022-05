Sono convolati a nozze nella Chiesa di San Ciro di Portici Francesco Merola e Marianna Mercurio. Il figlio del compianto Mario Merola ha pronunciato il fatidico “sì” sull’altare insieme alla nota attrice e cantante partenopea dopo l’annuncio dato a “Domenica In” nel salotto di Mara Venier.

Francesco Merola e Marianna Mercurio si sono sposati

La cerimonia si è svolta questa mattina. Per l’occasione, Francesco Merola ha intonato anche l’Ave Maria in omaggio al papà. I testimoni sono stati Imma Polese e il marito Matteo. Conclusa la funzione religiosa, la coppia si ritroverà all’Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate per i festeggiamenti e il banchetto nuziale.

Oltre 500 gli ospiti attesi. Tante le felicitazioni e gli auguri per queste nozze che arrivano anche dal mondo della musica. Ad inviare un messaggio alla coppia di futuri sposi è stato Nino D’Angelo. “Questi signori dovevano fare la finta di essere fidanzati e si sono innamorati veramente”, ha commentato D’Angelo durante l’ultima puntata di “Domenica In”.

Chi è Marianna Mercurio

Cantante e attrice, classe 1983, la moglie di Francesco Merola ha intrapreso da tempo la sua carriera nel mondo della tv e del cinema. E’ salita alla ribalta per alcune interpretazioni in note serie tv e fiction, tra cui “I bastardi di Pizzofalcone”. Tra lei e Francesco ci sono 13 anni di differenza. Tuttavia, nonostante la distanza anagrafica e una piccola crisi di coppia attraversata nel 2020, i due sono saliti sull’altare per convolare a nozze.