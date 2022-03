Francesco Colella è un attore italiano, tra i protagonisti della serie tv Vostro Onore, in onda su Rai 1. Appassionato dell’arte teatrale, si dimostra piuttosto versatile: è infatti un ottimo interprete sia in televisione sia al cinema. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Francesco Colella: chi è, età, altezza

Francesco nasce a Catanzaro il 1 giugno 1974, sotto il segno dei Gemelli. É alto 180 cm e pesa circa 80 Kg.

Si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera di attore e nel 1995 si diploma all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico.

Tra il 1997 e il 1998, frequenta un corso di perfezionamento al Teatro di Roma lavorando con artisti del calibro di Nicolaj Karpov, Valter Malosti, Luca Ronconi e Piero Maccarinelli. In particolare con Ronconi lavora spesso, precisamente in 17 spettacoli.

Nel 2010, vince il Premio Ubu come miglior attore non protagonista per “Dettagli e Il mercante di Venezia”. Successivamente nel 2016 vince il premio come miglior attore al Roma Web Fest.

Francesco Colella: moglie, figli

In merito alla sua vita privata, non si conosce molto: non è noto infatti se l’attore abbia una moglie mentre risulta che sia padre di due figli, un maschio e una femmina.

Il suo stato sentimentale, quindi non è stato dichiarato dall’attore, che preferisce mantenere una certa riservatezza.

Francesco Colella: film, serie tv, Vostro Onore

Francesco ha recitato sia al cinema che in televisione. Di recente, è apparso in “Padrenostro” nel 2020, “Pantafa” nel 2021 e in “3/19”.

Tra le fiction a cui ha preso parte, vanno menzionate “Il capitano Maria”, “Liberi di scegliere”, “Vite in fuga”, “L’Ora – Inchiostro contro piombo”, “Christian”.

Nel 2022, è tra i protagonisti di Vostro Onore, fiction in onda su Rai 1, con tra i vari interpreti Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli.

Francesco Colella: Instagram

Su Instagram, Francesco è seguito da oltre 3000 followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.