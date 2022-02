Francesca Tocca è una ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. E’ sposata con il collega Raimondo Todaro, anche lui attualmente nel cast del programma in qualità di professore. I due saranno insieme ospiti a C’è Posta per te per una sorpresa speciale.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Francesca.

Francesca Tocca: chi è, età, altezza, Amici

Francesca Tocca è nata a Catania nel 1989: ha 32 anni ed è alta 175 cm. Fin da piccola, ha avuto una forte passione per la danza e lo spettacolo, tanto da cominciare a studiare ballo sin dalla tenera età.

E’ una ballerina professionista: attualmente, è nel cast di Amici di Maria De Filippi. E’ una delle più apprezzate, per sensualità, fascino e la sua avvenenza.

Francesca Tocca: Raimondo Todaro, figli

Francesca Tocca è sposata con Raimondo Todaro, ballerino professionista di Ballando con le stelle e da quest’edizione nel cast di Amici. Dalla loro unione, è nata la figlia Jasmine.

Il loro rapporto ha avuto una battuta d’arresto quando Francesca ha avuto una relazione segreta con il ballerino di Amici Valentin Alexandru Dumitru, concorrente in gara. Francesca e Raimondo hanno messo fine al loro matrimonio, continuando a mantenere buoni rapporti per il bene della figlia Jasmine. Tra Francesca e Valentin non è durata a lungo: i due infatti si sono separati, come ha annunciato la stessa ballerina attraverso le sue storie Instagram.

Con l’entrata di Raimondo Todaro nel cast di Amici da settembre 2021, i due si sono riavvicinati fino a confermare il loro ritorno di fiamma, anche attraverso un bacio scambiato durante una puntata del talent show.

Francesca Tocca: Instagram

Francesca Tocca conta sul suo profilo Instagram circa 400mila followers: la ballerina ama pubblicare foto e video inerenti alle sue performance di ballo.