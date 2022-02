Raimondo Todaro è un ballerino professionista italiano, che ha fatto parte prima del cast di Ballando con le stelle, programma in onda su Rai1, e attualmente ricopre il ruolo di professore all’interno della scuola di Amici, talent show di Maria De Filippi. Questa sera sarà ospite a C’è posta per te insieme alla moglie Francesca Tocca, anche lei ballerina. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Raimondo Todaro: chi è, età, altezza, biografia

Raimondo Todaro è nato il 19 gennaio 1987, sotto il segno del Capricorno: ha 35 anni ed è originario di Catania. E’ alto 184 cm.

La sua famiglia è molto unita: i genitori infatti sono sposati da oltre 37 anni e si amano come il primo giorno. Dopo qualche anno dalla sua nascita, la famiglia decide di trasferirsi a Verona. Il ballerino infatti trascorre la sua infanzia a Castelnuovo del Garda (Verona).

Raimondo comincia a muovere i primi passi nel mondo della danza a soli cinque anni, formandosi in alcune categorie di ballo come il latino americano, e lo standard. In età adolescenziale, insieme a suo fratello minore Salvatore, inizia a partecipare ad alcune competizioni, ottenendo i primi trofei.

Raimondo Todaro: carriera, Amici

Nell’arco della sua carriera, Raimondo è riuscito a conquistare per ben diciotto volte il titolo di campione italiano di ballo in svariate discipline. Tra le sue diverse esperienze, può vantare di aver partecipato, in coppia con Francesca Tocca, ai campionati italiani di danza latino americana e di esser salito sul secondo gradino più alto del podio.

Nel 2005, grazie alla sua consolidata bravura, inizia il suo percorso televisivo nel programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La sua prima partner famosa è Cristina Chiabotto, con cui vince lo show, conquistando il primo posto. E’ uno dei volti più affermati e ricorrenti nel corso delle varie edizioni, riuscendo a vincere anche in altre occasioni, come con Fiona May ed Elisa Di Francisca.

Attualmente, Raimondo Todaro è uno dei professori di Amici 21, programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Raimondo Todaro: Francesca Tocca, figlia

Raimondo Todaro è sposato con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici. I due sono convolati a nozze nel 2014 e hanno avuto la loro unica figlia Jasmine, nata il 23 ottobre 2013. La loro storia ha avuto un momento di pausa quando Francesca ha intrapreso una relazione con Valentin Dumitru, ballerino di Amici 2020 che la ragazza ha conosciuto nel programma.

Tuttavia la storia tra Francesca e Valentin è durata pochi mesi e a fine agosto 2020 hanno annunciato di aver preso strade diverse.

Raimondo e Francesca si ritrovano ad Amici 21: tra i due c’è un riavvicinamento fino a quando viene confermato il ritorno di fiamma, anche da un bacio scambiato tra Raimondo e Francesca proprio durante una puntata del talent show.

Raimondo Todaro: Instagram

Su Instagram, Raimondo è molto amato: il suo profilo conta 360mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.