Dopo aver pronunciato il fatidico “sì” a Montalcino, lo scorso 2 luglio, Francesca Pascale e Paola Turci si sono allontanate dai riflettori per concedersi una romantica luna di miele.

Francesca Pascale e Paola Turci in viaggio di nozze: la foto su Instagram svela dove sono

Il loro matrimonio è stato tra quelli più chiacchierati della stagione estiva. Entrambe in abito bianco, le neo-spose hanno voluto celebrare le nozze in Toscana e proseguire i festeggiamenti, in compagnia di pochi intimi, in un meraviglioso castello. Turci e Pascale hanno poi lasciato l’Italia per partire negli Stati Uniti alla volta di Los Angeles, dove stanno trascorrendo la luna di miele.

Leggi anche >> Matrimonio Turci-Pascale: location esclusiva, menù ricercato, pochi invitati e il regalo di Berlusconi

A lanciare un indizio sulla destinazione del loro viaggio di nozze è proprio Paola Turci, la quale ha pubblicato ieri un nuovo post su Instagram. Si tratta di una foto che ritrae Paola con occhiali da sole, pantaloncini corti jeans e canottiera rossa in posa davanti all’insegna del ristorante “Trastevere” a Los Angeles. Basta una veloce ricerca su Google Maps per scoprire che il ristorante si trova nella third street promenade, vicino la spiaggia di Santa Monica. Il locale è chiuso da tempo ma l’insegna in pietra è rimasta lì.

La stessa Turci ha poi condiviso un altro scatto, stavolta pubblicato come storia. La cantautrice si lascia fotografare – probabilmente da sua moglie – davanti a un murales con la scritta “Love” su un grande cuore rosso. In basso, appare una frase, aggiunta da Paola Turci: “Love, Unforgettable, Love”. E poi il simbolo delle candeline. Probabilmente un augurio rivolto alla moglie Francesca Pascale, nata proprio il 15 luglio.