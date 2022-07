Dopo aver detto “sì”, Francesca Pascale e Paola Turci hanno pubblicato la loro prima foto insieme, scattata al matrimonio, sui social.

Turci e Pascale convolano a nozze

A rompere il silenzio – finora erano trapelate soltanto alcune indiscrezioni – era stata Pascale, condividendo già nel giorno delle nozze una loro immagine che le mostra sorridenti, con i calici in mano, durante i festeggiamenti.

Questa mattina, invece, è stata la cantante a pubblicare un’altra immagine del loro matrimonio. La foto in questione le ritrae fianco a fianco, felici, vicino ai prati della tenuta di Montalcino dove hanno festeggiato la loro unione. “Una marea di gioia e di affetto. Grazie”, ha scritto Turci.

Il menù

Il menu è rimasto top secret. Ma, secondo alcune indiscrezione, le portate sarebbero state tutte rigorosamente vegane e vegetariane. Tra le creazioni degli chef del “Brunello”, il ristorante più esclusivo del resort, sarebbero apparse al banchetto “la cera d’api uva spina ed erbette spontanee”, e poi “alga kelp cotta in aronia, finocchietto, sambuco e yuzu”.

Il regalo di Berlusconi

Una cerimonia riservata – appena trenta invitati – svoltasi, dopo il fatidico “sì” pronunciato in una sala del Palazzo dei Priori, in una location esclusiva. E proprio tra gli invitati, mancava Silvio Berlusconi il quale, però, avrebbe fatto recapitare – secondo quanto riporta Il Messaggerro – un regalo a Francesca e a Paola per il grande giorno: due gioielli.

Alcuni parlamentari vicini a Marta Fascina, attuale compagna del Cavaliere, avrebbero pronunciato commenti un po’ pepati dopo aver saputo del regalo di Berlusconi alla ex compagna: “Il regalo Berlusconi lo ha già fatto ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro”. Di diverso parere alcuni amici della Pascale e di Berlusconi: “Ma certo che le manda un gioiello, altrimenti che Silvio é?!”. Anche perché, aggiungono pungendo, “questa è una vera unione, non come le nozze simboliche con Marta”.