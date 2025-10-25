Forza Italia, Guarino nuovo vice di Martusciello: “Segnale forte per Napoli Nord”

Il segretario regionale Fulvio Martusciello ha nominato Francesco Guarino come suo vice nella direzione regionale. Storico esponente di Forza Italia, Guarino, commercialista, ha già maturato esperienza nella direzione provinciale accanto al senatore Franco Silvestro.

«È un segnale che vogliamo dare alla Forza Italia del 1994», ha commentato Martusciello. «Accetto con lo stesso entusiasmo con cui, nel 1994, aderii al coordinamento dei giovani. È un segnale forte per tutta l’area a nord di Napoli», ha concluso Guarino.