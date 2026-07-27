Forti allagamenti tra Giugliano, Acerra e Marano: automobilisti bloccati nelle strade sommerse d’acqua

Questa notte, poco dopo le tre, un temporale si è abbattuto sull’area Nord di Napoli. Diversi i disagi. Tanti gli automobilisti bloccati nelle strade sommerse dall’acqua.

A Giugliano, in particolare, via San Francesco d’Assisi, come documentato dal video di un utente, si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Per fortuna, vista la tarda ora, non c’erano persone in strada.

Il fenomeno ha interessato anche le aree di confine con Villaricca, Qualiano e Pozzuoli, con l’acqua piovana che ha reso le strade impercorribili e costretto le auto a salire sui marciapiedi. Inoltre, in mattinata si sono verificati forti rallentamenti e blocchi del traffico a causa degli allagamenti nei sottopassi e nelle arterie principali.

Alberi distruggono auto parcheggiate e fango invade il centro

Ad Acerra invece il maltempo ha causato la caduta di un albero, che ha danneggiando cinque auto parcheggiate in via via Nicolò Paganini. Nel comune di Marano il fango ha invaso via Gugliemo Pepe e Corso Europa, causando disagi ai cittadini.

Forti allagamenti a Giugliano: automobilisti bloccati nelle strade sommerse d’acqua

Soltanto poche ore prima la Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, aveva emanato una allerta meteo di colore Giallo su tutta la Campania, in vigore fino alle 10 di oggi.