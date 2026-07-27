America’s Cup 2026-2027 a Napoli: pubblicato l’Avviso Pubblico per sponsor e utilizzo di spazi pubblici

Il Comune di Napoli ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici privati per la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e l’utilizzo di specifici spazi pubblici durante l’America’s Cup 2026-2027.
L’Amministrazione comunale intende avviare, in occasione della manifestazione sportiva, una ricca programmazione organica di eventi e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. L’iniziativa rappresenta un’occasione strategica per lo sviluppo turistico, la valorizzazione culturale, la rigenerazione urbana e il posizionamento internazionale del territorio metropolitano.
Punti principali dell’Avviso Pubblico
L’obiettivo principale del Comune di Napoli è incentivare e rafforzare il ruolo della città come destinazione turistica, culturale, paesaggistica e marittima. L’America’s Cup è l’occasione giusta per promuovere l’immagine del territorio e delle sue eccellenze produttive, con un focus speciale su:
- Filiera del mare, nautica e cantieristica
- Enogastronomia ed artigianato di qualità
- Industrie culturali e creative e filiere strategiche locali
Tipologie di sponsorizzazione ammesse
All’evento ci saranno diversi sponsor, con particolare attenzione rivolta a:
- Erogazione finanziaria (somma di denaro a favore del Comune);
- Prestazioni di lavori, servizi o forniture;
- Formula mista.
Nei successivi contratti di sponsorizzazione saranno definiti dettagliatamente i mezzi pubblicitari, i loghi e le occasioni di comunicazione legati agli eventi per garantire agli Sponsor una visibilità e un ritorno d’immagine proporzionati.
L’Avviso resterà aperto fino al 30 settembre 2026 e per consultare il bando integrale con le scadenza e i requisiti di partecipazione è possibile consultare il sito del Comune alla pagina: https://www.comune.napoli.it/
novita/avviso-pubblico- esplorativo-per- sponsorizzazioni-a-sostegno- di-iniziative-di- valorizzazione-e-promozione- della-citta-di-napoli/