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America’s Cup 2026-2027 a Napoli: pubblicato l’Avviso Pubblico per sponsor e utilizzo di spazi pubblici

Il Comune di Napoli ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici privati per la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e l’utilizzo di specifici spazi pubblici durante l’America’s Cup 2026-2027. 
L’Amministrazione comunale intende avviare, in occasione della manifestazione sportiva, una ricca programmazione organica di eventi e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. L’iniziativa rappresenta un’occasione strategica per lo sviluppo turistico, la valorizzazione culturale, la rigenerazione urbana e il posizionamento internazionale del territorio metropolitano.

Punti principali dell’Avviso Pubblico

 

L’obiettivo principale del Comune di Napoli è incentivare e rafforzare il ruolo della città come destinazione turistica, culturale, paesaggistica e marittima. L’America’s Cup è l’occasione giusta per promuovere l’immagine del territorio e delle sue eccellenze produttive, con un focus speciale su:

  • Filiera del mare, nautica e cantieristica
  • Enogastronomia ed artigianato di qualità
  • Industrie culturali e creative e filiere strategiche locali
 

Tipologie di sponsorizzazione ammesse


All’evento ci saranno diversi sponsor, con particolare attenzione rivolta a:

  • Erogazione finanziaria (somma di denaro a favore del Comune);
  • Prestazioni di lavori, servizi o forniture;
  • Formula mista.
Nei successivi contratti di sponsorizzazione saranno definiti dettagliatamente i mezzi pubblicitari, i loghi e le occasioni di comunicazione legati agli eventi per garantire agli Sponsor una visibilità e un ritorno d’immagine proporzionati.
L’Avviso resterà aperto fino al 30 settembre 2026 e per consultare il bando integrale con le scadenza e i requisiti di partecipazione è possibile consultare il sito del Comune alla pagina: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-pubblico-esplorativo-per-sponsorizzazioni-a-sostegno-di-iniziative-di-valorizzazione-e-promozione-della-citta-di-napoli/
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