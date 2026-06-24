Giugliano-Melito, incrocio di via Colonne: gimkana di auto a tutte le ore

Viste dall’alto sembrano quasi macchinine in movimento su una pista giocattolo. Ma per chi ogni giorno attraversa l’incrocio di via Colonne, al confine tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo, la realtà è ben diversa. Da anni questo crocevia è diventato un vero incubo per automobilisti e motociclisti. In assenza di semafori, infatti, a regolare il traffico spesso non sono le norme del codice della strada, ma la capacità di imporsi sugli altri veicoli.

Inferno di traffico all’incrocio di via Colonne

I semafori sono spenti da anni, da quando furono avviati i lavori dell’Eav legati al sistema fognario. Una situazione che nel tempo ha generato disagi e aumentato i rischi per la circolazione.

A complicare ulteriormente il quadro c’è lo sbocco di via Salvatore Di Giacomo, una strada che collega Melito all’incrocio e che molti utilizzano per aggirare il traffico cittadino. Un punto critico che, secondo residenti e automobilisti, crea ulteriori difficoltà alla viabilità. C’è poi chi punta il dito anche contro le auto parcheggiate sui marciapiedi all’esterno del centro commerciale, che ridurrebbero ulteriormente la visibilità.

Attraversare questo incrocio resta dunque un’operazione complessa e spesso pericolosa, con veicoli che arrivano contemporaneamente da più direzioni. Intanto la neo sindaca di Melito, Dominique Pellecchia, ha incontrato i vertici dell’Eav per sollecitare il ripristino dei semafori, ottenendo rassicurazioni sull’avvio delle procedure necessarie.