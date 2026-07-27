Con la tecnica della spaccata, un ladro solitario ha preso di mira bar Berenice, situato su via Roma, accanto chiesa Santi Filippo e Giacomo, in piazzetta Madonna di Casaluce. Il malvivente ha lanciato più riprese dei sassi contro la porta d’ingresso in vetro. La prima volta non è riuscito nell’intento e si è allontanato; poi è ritornato nuovamente sul posto.

Aversa, raid con spaccata al bar Berenice di via Roma: arrestato ladro solitario

Una volta nel locale ha preso la cassa e danneggiato gestionale e Pos. La cassa è stata poi abbandonata non molto distante. All’interno c’erano poco più di 150 €. Il malvivente ha impiegato circa un’ora per mettere a segno il furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aversa che lo hanno bloccato subito, arrestandolo in flagranza di reato.

A finire in manette un uomo, classe ’80, con precedenti e problemi di tossicodipendenza, di Frignano. Al momento del furto aveva una mascherina che gli copriva bocca e naso. Mentre tentava di sfondare vetrina, si è ferito alla mano. Il bar, molto noto nel centro di Aversa, è gestito da 4 soci, molto amareggiati. Il mese scorso l’attività fu già presa di mira dai ladri nel corso di un tentato raid.