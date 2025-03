Formazione per giornalisti a Giugliano su aggressioni al personale sanitario e diritto di cronaca

“Le aggressioni al personale sanitario e il diritto di cronaca. Dal covid ad oggi, il rispetto delle norme deontologiche per una corretta informazione”. E’ stato questo il tema di un corso di formazione per giornalisti organizzato dall’ordine della campania in collaborazione con la nostra emittente, teleclubitalia, l’asl Napoli 2 Nord e l’ordine degli infermieri di Napoli. Presenti il presidente dell’ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli, il direttore di teleclubitalia Giovanni Francesco Russo, Tommaso Manzi ufficio stampa dell’Asl Napoli 2 nord, il giornalista Ansa Alfonso Pirozzi, il segretario della commissione d’albo degli infermieri di Napoli Rosario Napolitano e l’avvocato Raffaele Micillo.

Un momento di formazione e confronto tra esperti per parlare di una delle problematiche che affligge il personale sanitario e che può rappresentare un terreno scivoloso anche per gli operatori dell’informazione.