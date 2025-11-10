Partita finita in rissa ieri mattina a Forio d’Ischia, allo stadio comunale San Leonardo di Panza, dove si stava disputando l’incontro del campionato under 16 tra A.S.D. Barano Calcio Academy U16 e A.S.D. Emanuele Troise U16.

Forio d’Ischia, partita tra ragazzi finisce in rissa: intervengono i carabinieri

Nel corso del match, una discussione in campo è degenerata in una vera e propria zuffa che ha coinvolto circa dieci ragazzi delle due squadre. Alcuni genitori presenti sugli spalti, preoccupati per quanto stava accadendo, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Ischia, che hanno riportato la calma e identificato i protagonisti dell’episodio. Nel frattempo, il direttore di gara ha deciso di interrompere definitivamente l’incontro, che è stato dichiarato concluso con il punteggio di 0 a 0. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della rissa e valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei giovani calciatori coinvolti.