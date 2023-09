Sembrerebbe diventata la challenge del momento quella di procedere in retromarcia per le vie della città o ancora peggio su assi viari a scorrimento veloce. Dopo l’episodio della Jeep grigia sulla Tangenziale di Napoli, a Mugnano, nell’area a nord di Napoli, si è verificato un episodio simile ed immortalato su di un video e finito, come l’altro, sui social.

Follia nelle notte a Mugnano, auto in retromarcia tra le vie del centro

Nel filmato si vede un’auto andare in retromarcia per diversi minuti e per un lungo tratto, imboccando anche delle rotatorie ed effettuando delle curve. A denunciarlo, anche questa volta, è il deputato Francesco Emilio Borrelli: “Abbiamo proceduto a sporgere denuncia e informare il sindaco del comune interessato chiedendo che il conducente della vettura venga individuato, sanzionato e punito assieme agli altri partecipanti” – dichiara Borrelli con la consigliera comunale di Europa Verde di Mugnano Giusy Mauriello-.

Per l’altro episodio non è stato preso nessun provvedimento incisivo, se si continua su questa linea, sin tropo morbida, questi folli incoscienti e delinquenti alla fine provocheranno un incidente o, peggio, ammazzeranno qualcuno. Si cambi strategia di intervento che così non va bene. E poi non c’è proprio nulla da ridere in questi casi. Chi si imbatte in questi incoscienti e li filma, deve farlo per denunciare e non per farsi quattro risate.”