Sembrava un topo d’appartamento, invece era un maniaco sessuale che si filmava mentre si masturbava davanti alle donne che dormivano. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ischia hanno arrestato per violenza sessuale e violazione di domicilio un 39enne del posto.

Ischia, entra nelle case per violentare le donne: arrestato 39enne

Da qualche giorno alcuni residenti di Panza avevano denunciato dei tentativi di intrusione nelle loro abitazioni da parte di un uomo e i Carabinieri hanno aumentato i controlli notturni nel quartiere. Nonostante ciò, l’altra notte un uomo si è introdotto in un appartamento ma è stato notato dai vicini. Non potendo proseguire nel suo intento ha tentato di fuggire lanciandosi dal terrazzo. Non è andata bene al 39enne che è stato bloccato dai militari, riportando nella caduta anche lesioni per 7 giorni.

I video nello smartphone

I Carabinieri intervenuti hanno scoperto nello smartphone dell’uomo diversi video che lo ritraggono mentre si masturba davanti all’ignara vittima che dorme. Dai video è emerso che il 39enne si era già introdotto in passato nello stesso appartamento, all’insaputa della proprietaria di casa. Sono scattate le manette per il 39enne mentre proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia per capire se l’uomo sia lo stesso indicato da altri cittadini nei tentativi di intrusione avvenuti nei giorni scorsi.