A Secondigliano, il proprietario di un calzaturificio è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco all’interno del proprio esercizio commerciale. È successo nella mattinata di oggi in via Aspromonte 41.

Spari in pieno giorno a Secondigliano: ferito alla pancia titolare di un negozio

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe avvicinato al titolare per motivi ancora da chiarire e avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco, colpendolo all’addome.

La vittima, un 34enne, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica e identificare l’autore del ferimento. Nessuna pista è esclusa.