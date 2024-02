Maria Letizia Micco, 20 anni, originaria di Sant’Angelo a Cupolo (Benevento) è deceduta due giorni fa in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 17.

Foggia, scontro frontale tra due auto: Maria Letizia muore a 20 anni

Il tragico scontro tra due veicoli è avvenuta nei pressi di Volturino, in provincia di Foggia. La ragazza viaggiava a bordo della sua Citroen C3 quando si è scontrata frontalmente con un’altra auto proveniente dalla direzione opposta, ferendo il conducente di 59 anni.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori dell’elisoccorso, intervenuti insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Lucera e agli operatori sanitari del servizio emergenza-urgenza del 118, il cuore di Maria Letizia si era già fermato al loro arrivo.

Le indagini sull’incidente sono affidate alla polizia stradale. Sembrerebbe che la giovane stesse tornando da Campobasso, dove si era recata per incontrare il suo fidanzato. Maria Letizia frequentava il secondo anno del corso di Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi del Molise. Lascia i suoi genitori e una sorella.

Il cordoglio di UniMol

UniMol ha espresso il suo profondo cordoglio e commozione per la perdita, dichiarando: “Ci uniamo con grande tristezza alla famiglia in lutto. Siamo vicini ai suoi compagni di corso, ai docenti che hanno conosciuto e apprezzato la sua dedizione agli studi e agli altri. Maria Letizia aveva avviato un’esperienza di tutorato presso il nostro ateneo. In questo momento di dolore, la famiglia Micco riceva le nostre più sentite condoglianze da parte del Rettore, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, del Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, del Direttore Generale e dell’intera comunità di UniMol”.