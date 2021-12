Martedì 14 dicembre gli alunni di due dei tre plessi dell’Istituto Ippolito Nevio di Capri potranno tornare regolarmente a seguire le lezioni in presenza. Il dirigente scolastico, d’accordo con il sindaco di Capri Marino Lembo e l’ASL Napoli 1 Centro, già nella giornata di lunedì, provvederà alla santificazione di due dei tre plessi dell’istituto (Salvia e Centrale), consentendo la ripresa delle lezioni per tutti gli alunni precedentemente posti in quarantena, ad eccezione degli studenti ancora positivi e dei loro contatti stretti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Capri, verso il rientro in classe

È bene ricordare che, come previsto dalle Circolari Ministeriali che riguardano i casi Covid in ambito scolastico, l’ASL Napoli 1 Centro aveva imposto la quarantena per 3 classi della scuola primaria IV novembre (classi II A, IV B, e V A); mentre per la classe IV A della scuola primaria Salvia e per la IV A della scuola IV Novembre era stata attivata la sorveglianza con testing a T 0 e T 5.

Quanto sopra a valle dell’esito dei circa 500 tamponi eseguiti per screenare l’intera popolazione scolastica è personale scolastico che ha dato, al T 0, solo ulteriori due positivi.

Proprio gli alunni del plesso IV Novembre proseguiranno in dad fino a venerdì 17 dicembre, nella giornata di lunedì l’ASL Napoli 1 Centro valuterà un rientro in presenza per i soli alunni delle sezioni E e H.