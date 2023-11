I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto 4 cittadini extracomunitari per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e crack, disarticolando una fiorente piazza di spaccio radicata a Castel Volturno, in prossimità del complesso immobiliare dei “Palazzi Grimaldi”.

Fiumi di coca ed eroina, smantellata piazza di spaccio a Castel Volturno

L’ordinanza giunge all’esito di una intensa e più ampia attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotta dai militari dell’Arma, avviata nel gennaio del 2023.

L’attività dei militari dell’arma con intercettazioni, appostamenti e pedinamenti ha consentito di acquisire elementi indiziari a carico di pusher e vedette dediti allo spaccio di stupefacenti. Dalle indagini è emerso che gli assuntori giungevano da tutta al provincia di Caserta e dal basso Lazi. Oltre 150 gli episodi di cessioni al dettaglio tra il mese di gennaio e li mese di giugno del 2023.

L’attività di spaccio era favorita anche dalla presenza di correi che fungevano da “vedetta” avvisando di volta in volta gli spacciatori di turno dell’eventuale sopraggiungere in loco di operanti delle forze dell’ordine.