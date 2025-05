Segnali di ripresa per le piazze di spaccio del Parco Verde, ma il tentativo di rilancio del traffico di stupefacenti è stato stroncato sul nascere. Una nuova “piazza” era in fase di allestimento, ma l’operazione dei Carabinieri della compagnia locale ha interrotto sul nascere ogni velleità criminale.

Blitz al Parco Verde: smantellata piazza di spaccio, 3 arresti. C’è anche un uomo di Villaricca

All’interno di un appartamento, trasformato in un vero e proprio laboratorio della droga, sono stati sorpresi tre uomini intenti a organizzare la ripartenza delle attività illecite. La scena parlava da sé: sostanze ancora da tagliare e confezionare, cinque telecamere in altissima definizione (8K) posizionate per monitorare ogni movimento nel perimetro circostante e un televisore collegato al sistema di sorveglianza.

Una dotazione tecnologica di tutto rispetto, degna di un’organizzazione professionale, a testimonianza della volontà di riportare in vita quella che, in passato, era considerata una delle piazze di spaccio più attive d’Europa. L’operazione è scattata prima che i tre potessero accorgersi dell’intervento. Fondamentale, in fase di irruzione, il supporto dei Vigili del Fuoco per forzare l’ingresso dell’appartamento blindato.

Arresti e sequestri

In manette sono finiti: Luca Romano, 48 anni, 1977, Alexander Dimitrovic, 29 anni e Gennaro Iovinella, 48enne di Villaricca. Tutti già noti alle forze dell’ordine, e nessuno residente a Caivano: una nota che conferma la tendenza, ormai consolidata, a un controllo “esterno” del territorio da parte di gruppi criminali provenienti dall’hinterland napoletano e casertano.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati: 29 grammi di crack, 60 grammi di cocaina, 172 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, un televisore e l’intero impianto di videosorveglianza. Gli arrestati sono stati condotti in carcere, in attesa di giudizio.